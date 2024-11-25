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Рябков заявил, что судьба моратория РФ на размещение РСМД зависит от действий Запада

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Будущее российского одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) зависит от действий США и Запада в целом, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Президент сказал то, что сказал. Вопрос о размещении в его заявлении исчерпывающим образом отражен. Как и раньше, происходящее зависит целиком и полностью от того выбора, который сделают в этот крайне тревожный, весьма опасный момент наши противники, и от той линии, которую они будут проводить", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, продолжает ли действовать данный мораторий после прозвучавшего на минувшей неделе заявления российского президента.

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Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что судьба российского моратория в руках США и Запада в целом и от их дальнейших шагов, Рябков сказал: "Да, как и раньше. Целиком и полностью вся ответственность за происходящее на них. И любые эскалационные сценарии, если они начнут реализовываться, дальнейшие эскалационные сценарии будут прямым следствием безрассудной и, называя вещи своими именами, бесчеловечной политики, которую проводит Вашингтон и ведущие европейские страны, полностью попустительствующие любым самым эфемерным амбициям, самым преступным замыслам Киева".

МИД РФ США Сергей Рябков РСМД
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