Аграрии Крыма снизили прогноз по урожаю озимых зерновых на 27%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Крымские сельхозпроизводители ожидают урожай озимых зерновых и зернобобовых культур в 2025 году на уровне 1,1 млн тонн, сообщила в четверг пресс-служба Минсельхоза республики.

В начале апреля региональные власти прогнозировали, что урожай в текущем году будет на уровне предыдущего - 1,5 млн тонн. Таким образом, прогноз по урожаю сократился на 26,7%.

В апреле и мае в Крыму объявляли штормовое предупреждение из-за утренних и ночных заморозков, в середине апреля на полуострове выпадал снег, а март был теплым и засушливым. Почва также недополучила влаги за прошедшие осень и зиму.

Как уточнили в региональном Минсельхозе, годовая потребность в зерне непосредственно в Крыму составляет 900 тысяч тонн.

В четверг в регионе стартовала уборочная кампания. Площадь озимого сева в этом году составила 544,6 тыс. га, из них зерновые культуры занимают 493,2 тыс. га.

В конце мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк заявил, что в Крыму намерены объявить режим ЧС из-за пагубного влияния весенних заморозков и засушливой погоды на будущий урожай сельхозпродукции, в частности, озимых зерновых: по последним озвученным данным, на площади более 28 тыс. га ожидается явное снижение или гибель урожая, подсчет ущерба продолжается.