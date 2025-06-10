"Газпром" предложил индексировать тарифы для промпотребителей дважды в год

Ведомства прорабатывают это предложение

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ведомства с участием Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС прорабатывают предложение ПАО "Газпром" проводить индексацию тарифов на газ для промышленных потребителей дважды в год, пока решения нет, заявил журналистам руководитель антимонопольного ведомства Максим Шаскольский.

"Компания "Газпром" выходит с предложениями по поводу индексации тарифов. Сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с компанией, с Минэнерго, с Минэкономразвития", - сказал он.

"Решения по этому поводу нет. Мы будем оценивать влияние этого изменения тарифов на стоимость электроэнергии, стоимость газа для потребителей. Поэтому сейчас этот вопрос не решен. Да, он находится в стадии проработки", - отметил Шаскольский.

О том, что регуляторы обсуждают возможность повышения цены на газ для промпотребителей, включая энергетику, дважды в год, стало известно в конце мая. Об этом сообщил директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин, пояснив, что идея заключается в индексации тарифа на газ на 10% в I и IV кварталах каждого года.

Шаскольский 10 июня отметил, что конкретных параметров возможного увеличения тарифов пока нет: "Там нет какой-то точной цифры. Разные предложения. Они, может быть, и были по 10%, но это не значит, что будет 10%".