Чиновники обсуждают индексацию цен на газ на 10% дважды в год для промышленных потребителей

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Чиновники обсуждают идею повышать цены на газ для промышленных категорий потребителей, включая энергетику, на 10% в первом и четвертом квартале каждого года.

"Буквально вчера с плеча Минэнерго прилетела информация: обсуждается повышение цены на газ к цене ФАС на коэффициент 1,1, т.е. на 10%, в первом и четвертом кварталах каждого года", - сообщил директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин на заседании комиссии РСПП по энергетике в среду.

Несколько источников "Интерфакса", знакомых с обсуждением, подтвердили, что идея обсуждается, и речь идет о возможном повышении цен для всех категорий, кроме населения.

Пока неясно, с какого периода может быть принято такое решение.