ФАС изучает ситуацию с ростом цен на энергорынке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ФАС России внимательно изучает ситуацию с ростом цен на энергорынке, сообщил начальник управления регулирования электроэнергетики службы Дмитрий Васильев в ходе заседания комиссии РСПП по энергетике.

"Ближайшее исследование у нас закончится в июне. Дадим оценку тому, что происходит в одной из ценовых зон", - заявил Васильев.

Чиновник также отметил, что с мая ФАС усилила контроль ценовых заявок участников энергорынка и будет анализировать их удельные составляющие. В частности, Васильев отметил рост цен на топливо - газ и уголь. По его словам, какое-то время это продолжит оказывать влияние на энергоцены.

По данным "Совета рынка", показанным на заседании, рост цен на рынке на сутки вперед (РСВ) в I ценовой зоне (европейская часть России, Урал) в январе-апреле 2025 г. составил 18% к аналогичному периоду прошлого года, во II ценовой зоне (Сибирь, с 2025 г. добавился Дальний Восток) - 32,8%. Среди факторов роста цен "Совет рынка" отмечает снижение выработки АЭС, ГЭС и ВИЭ и, соответственно, включение менее эффективной тепловой генерации, а также повышение цен на газ.

Директор Сообщества потребителей энергии (объединяет крупные промышленные предприятия) Валерий Дзюбенко отметил, что резкий рост цен на РСВ в Сибири начался еще во II полугодии 2024 г.

"Рост цен примерно в 1,5 раза во II полугодии 2024 г. Обращают на себя внимание два драйвера. Это экспортные поставки (электроэнергии - ИФ) в Казахстан, которые соответствующим образом завысили внутренние цены на электроэнергию. Второй фактор - увеличение аварийности в генерации и сроков проведения восстановительных ремонтов", - сообщил Дзюбенко на заседании.

Директор департамента Минэнерго РФ Андрей Максимов предложил обсуждать всю цепочку формирования энергоцен, так как рост происходит на каждом этапе. В 2024 г. в шести из семи энергосистем были превышены максимумы потребления мощности, привел он данные.

"Потребление растет, и это сказывается на росте цен на электроэнергию и мощность. Рост потребления приводит к необходимости строительства новой генерации", - заявил Максимов.

Он напомнил, что правительством РФ уже приняты решения о строительстве 1,4 ГВт новых мощностей в Сибири, 1,1 ГВт на Дальнем Востоке, 1,9 ГВт на Юге РФ и 900 МВт в Москве и Московской области. Инвестиции в строительство новой генерации оцениваются в 1,3 трлн руб. для Дальнего Востока, более 900 млрд руб. для Сибири, 900 млрд руб. для Юга России, сообщил Максимов.

"Это оценки сегодняшние, и мы не видим никаких причин, что эти оценки пойдут в сторону снижения. Скорее они пойдут в сторону увеличения. Тот анализ цен на оборудование, который мы с коллегами из других ведомств делали, свидетельствуют о том, что причин, что цены снизятся, нет, а что увеличатся - есть", - сказал Максимов.

"Вишенка на торте. Буквально вчера с плеча Минэнерго прилетела информация. Обсуждается повышение цены на газ к цене ФАС на коэффициент 1,1, т.е. на 10%, в первом и четвертом квартале каждого года", - добавил аргументов в пользу роста цен директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин.

Основной объем электроэнергии в РФ продается и покупается на рынке на сутки вперед (РСВ), также на балансирующем рынке (БР) в режиме реального времени расторговываются отклонения потребления. Кроме этого функционирует рынок мощности, цены на котором складываются в результате ежегодного конкурсного отбора.