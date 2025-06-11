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Решетников назвал цели реформы системы классификации отелей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Решетников назвал цели реформы системы классификации отелей в России.

"Реформа системы классификации должна создать равные условия для работы бизнеса и дать туристам по всей стране возможность выбора подходящих именно им мест для отдыха. Созданный при Минэкономразвития Совет по классификации средств размещения должен задавать темп развития системы классификации в стране", - заявил он на первом расширенном заседании совета в рамках Международного туристического форума "Путешествуй!".

В повестку работы совета войдет широкий круг вопросов.

"Это рассмотрение жалоб на гостиницы, подготовка рекомендаций по приостановлению или прекращению действия "звезд", утверждение программ подготовки для экспертов, которые их присваивают. Все то, что в целом влияет на доверие туристов к тому, как оценивается качество гостиничных услуг", - отметил Решетников.

Он напомнил, что все средства размещения должны подать сведения о себе в специальный реестр Росаккредитации. Это касается гостиниц, кемпингов, баз отдыха, в том числе глэмпингов.

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Статс-секретарь - заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев напомнил, что с 1 марта работа без включения в реестр, по сути, является незаконной.

"При этом итоговая дата реформы - это 1 сентября. До этого дня все гостиницы, перенесенные в реестр, а также кемпинги и базы отдыха, включившиеся в упрощенном режиме, должны завершить прохождение самооценки. Кроме того, с 1 сентября размещать на агрегаторах сведения о продаже услуг при отсутствии действующей записи в нем - запрещено. А сами агрегаторы должны будут блокировать карточки, несоответствующие сведениям в реестре", - подчеркнул он.

Как отмечают в Минэкономразвития, ведется работа по установлению ответственности за нарушение новых требований. Изменения в Административный кодекс планируются к принятию до конца июня и должны вступить в силу в сентябре этого года.

Алексей Херсонцев Максим Решетников Минэкономразвития Росаккредитация
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