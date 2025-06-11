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Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития не видит предпосылок для увеличения объемов авиа- и железнодорожных перевозок в России в ближайшие годы, сообщил замминистра Дмитрий Вахруков на форуме "Путешествуй!"

"У нас объективно в ближайшие годы не увеличится объем перевозок авиатранспортом. Мы рассчитываем на то, что он сохранится в тех объемах, в которых есть сейчас. Железнодорожный транспорт тоже определенные инфраструктурные ограничения преодолеть в ближайшие годы не сможет", - сказал он.

Как отметил Вахруков, трансп‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ортные ограничения приведут к развитию туризма вокруг городов и агломераций.

"Поэтому прошу туротрасль при своем планировании, при планировании инвестиций, эти тенденции учитывать", - уточнил он.

В Минэкономразвития также призвали развивать инфраструктуру для отдыха выходного дня, автотуризм.

"С дорогами и автомобилями в России становится лучше. Есть, конечно, вопросы еще к региональным и муниципальным дорогам, но с точки зрения базовой доступности федеральных трасс мы, конечно, растем существенно", - заключил он.

Дмитрий Вахруков Минэкономразвития
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