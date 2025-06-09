Туроператоры надеются, что регистрация на "Госуслугах" не коснется интуристов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Введение процедуры регистрации иностранных туристов через приложение "Госуслуги RuID" наравне с трудовыми мигрантами может снизить въездной турпоток, поэтому турбизнес надеется на смягчение условий регистрации для туристов, сообщают общественные объединения в сфере туризма.

"Самый острый на сегодня вопрос въездного туризма - закон о въезде в России граждан безвизовых стран по куар-коду. Согласно постановлению правительства, с 30 июня нынешнего года иностранный гражданин за 72 часа до въезда в нашу страну должен пройти предварительную цифровую регистрацию через приложение "Госуслуги RuID" и получить куар-код для предъявления на границе", - отметили в Российском союзе туриндустрии.

Как отметил соруководитель комитета РСТ по въездному туризму и гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин, понятно, что главная цель нововведения - контролировать трудовую миграцию.

"Вначале даже была информация, что оно не должно коснуться въездного туризма. Тем не менее, именно он оказался под ударом. То есть это и китайский безвизовый поток, и иранский, абсолютно все категории. Задача РСТ в этой ситуации - предостеречь, что новшество может серьезно повлиять на въездной туризм, причем, именно на организованные потоки", - заметил эксперт.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, для регистрации в приложении RuID иностранцам потребуется электронная почта, им нужно будет указать цель и маршрут поездки, личные данные, сфотографироваться в приложении, сделать фото документа, удостоверяющего личность, и записать голос для биометрии. Внесенные в приложение сведения будут автоматически проверены. На основании полученной информации сформируется учетная запись и профиль иностранца на "Госуслугах".

"На границе иностранцев попросят предъявить документ, удостоверяющий личность, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. При въезде данные автоматически сверяются с указанными в заявлении, которое было подано ранее в приложении RuID. На основании полученной информации сформируется цифровой профиль (QR-код)", - говорится в сообщении.

В ассоциации добавили, что приложение пока не выпущено и непонятно, каким образом информация о новых правилах будет доведена до иностранных граждан, когда летний сезон уже стартовал. Также неясно, коснется ли нововведение безвизового режима для организованных групп туристов. Такой режим действует у России с Китаем и Ираном, а вскоре будет введен и с Индией.

"В Минцифры АТОР сообщили, что и групповые туристы должны будут скачивать приложение - нововведение распространяется на всех. Но турбизнес надеется, что хотя бы для группового безвиза все же сделают исключение, так как он уже предполагает проверку данных туристов", - отметили в объединении.

Мусихин подчеркивает, что проблемы из-за нововведения возникнут, в первую очередь, у групповых туристов.

"Для тех, кто путешествует самостоятельно, скорее всего, не составит труда получить и куар-код. Но те туристы, которые ездят в составе групп, покупают туры, что называется, под ключ у себя дома, воспримут это иначе. Они приходят в агентство, оставляют паспортные данные, платят деньги, и больше ничего не делают. Это довольно возрастная публика - 60+, эти люди не только не хотят, но и часто не могут разобраться в компьютерных тонкостях. Не будут они разбираться и в куар-кодах, а просто выберут ту страну, куда можно поехать и не думать об этом. Кроме того, на наш взгляд, в начале эксперимента надо все-таки оставить возможность не за 72 часа подавать данные, а в том числе на самой границе, чтобы, если кто-то что-то упустил, не доводить до депортации уже при пересечении границы", - сказал он.