После драки в подмосковном Чехове задержаны 32 мигранта-нарушителя

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Чехове после массовой драки с двумя пострадавшими задержаны 32 иностранца, подозреваемых в участии в потасовке, сообщили в управлении МВД по Московской области.

По предварительной информации, конфликт произошел 9 июня у торгового центра в микрорайоне Губернский. Два участника потасовки получили травмы.

После драки в полицию были доставлены 32 предполагаемых участника инцидента, которых привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания (проживания) в РФ" КоАП.

Полицейские устанавливают всех возможных участников конфликта.