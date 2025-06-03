В СКР озабочены ростом преступности среди подростков-мигрантов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России существенно растет криминальная активность несовершеннолетних мигрантов, количество совершенных ими особо тяжких преступлений выросло в прошлом году более, чем на 80%, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Одним направлением, вызывающим серьезную озабоченность, названо криминальное поведение несовершеннолетних мигрантов. Их преступная активность увеличилась в 2024 году на 8%, а в январе-апреле текущего года - уже на 13%", - говорится в сообщении, размещенном во вторник в телеграм-канале СКР.

При этом, отметили в ведомстве, "в минувшем году на 82% возросло число особо тяжких посягательств подростков-мигрантов".

Эти данные были доложены главе СКР Александру Бастрыкину на проведенном им совещании, добавили в ведомстве.