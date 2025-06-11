В Подмосковье 95 мигрантов оштрафовали за нарушение режима пребывания в РФ

В отношении 23 нелегалов принято решение о выдворении из страны

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы выявили в Балашихе 95 иностранных граждан, находящихся в РФ с нарушениями, части из них грозит выдворение, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе рейда по информационно-справочным учетам полицейские проверили 138 иностранных граждан - выходцев из стран Средней Азии, Латинской Америки и Африки. За нарушение режима пребывани‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​я в РФ 95 иностранцев привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ", - сказала Петрова журналистам.

По словам представителя главка, полицейские проводили рейд на территории микрорайона 1 Мая городского округа Балашиха.

На каждого правонарушителя наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. В отношении 23 нелегалов принято решение о выдворении за пределы страны, еще 10 человек помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для дальнейшего принудительного выдворения.