Поправки о передаче в МВД сведений о детях мигрантов прошли первое чтение

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче региональными и муниципальными органами управления в территориальные подразделения МВД сведений о несовершеннолетних иностранных гражданах.

Правительство внесло законопроект № 904085-8 в парламент в апреле.

Законопроект вносит в статью 30 закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в России" дополнения, по которым упомянутые выше органы власти направляют в МВД и его территориальные органы сведения: о результатах тестирования на знание русского языка, достаточного для освоения образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; о приеме иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, на обучение по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования или по основным программам профессионального обучения, об отчислении из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую он был принят на обучение по указанным программам, об обращении в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, иностранных граждан, не достигших возраста 18 лет, и их законных представителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

Чтобы можно было выявлять детей иностранцев, не зачисленных в общеобразовательные организации, и сохранять им право на получение общего образования, в часть 1 статьи 12 закона от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" вносятся положения, согласно которым МВД направляет в исполнительные органы региона и органы местного самоуправления, осуществляющие госуправление в сфере образования, информацию о регистрации по месту жительства (о снятии с регистрации по месту жительства) или о постановке на учет по месту пребывания (о снятии с учета по месту пребывания) иностранных граждан, не достигших возраста 18 лет.

Предполагается, что передача сведений будет осуществляться с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

"Все это позволит оперативно обмениваться информацией о законности нахождения ребенка и его родителей в России, от чего в том числе будет зависеть принятие дальнейших решений", - комментировал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, выявление МВД не поступивших в школы детей мигрантов позволит предостеречь их от вовлечения в противозаконную деятельность, защитить от необдуманных поступков, считает он.

Как заявил 10 июня в Госдуме замглавы МВД Игорь Зубов, сейчас в России находится 638 174 несовершеннолетних иностранцев, часть из которых не учится.

"То, что из них большая часть не учится, я думаю, это не соответствует действительности, но, наверное, где-то половина по каким-то причинам "болтается", - сказал Зубов.

В Москве, по словам замминистра, "находится 80 282 несовершеннолетних иностранных гражданина, а обучается 25 тысяч".

"Если они не обучаются, надо разбираться с причинами. Родители должны обеспечивать их обучение, либо они будут привлечены к ответственности вплоть в конечном итоге до признания нежелательными лицами для нахождения на территории России", - подчеркнул он.

По словам Зубова, принятие законопроекта позволит "мгновенно" выявлять нарушителей режима пребывания в России среди несовершеннолетних.

"Вот эта сверка - она сегодня все выявит сразу же. Все это будет делаться в режиме не накопления, а мгновенной оценки. То есть появился ребенок - посмотрели, насколько он здесь законный, тут же появляется миграционная служба (...) и вопрос наказания и выдворения с территории России незаконно находящихся мигрантов будет решен", - завил замглавы МВД.