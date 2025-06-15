Остекление коммерческого объекта повреждено при атаке БПЛА в Белгороде

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов, включая областной центр, атакованы украинскими беспилотниками в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Город Белгород сегодня ночью атакован одним беспилотником - повреждены два автомобиля и о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​стекление в здании коммерческого объекта", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также ночью от ударов дронов в селе Дмитриевка Шебекинского округа повреждены два частных дома и два автомобиля, в селе Ржевка - частное домовладение.