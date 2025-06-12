Скончался ребенок, раненый при атаке дрона ВСУ на дом в Белгородской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Скончался двухлетний ребенок, получивший травмы при атаке украинского беспилотника на жилой многоквартирный дом в поселке Борисовка Борисовского района Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Он находился в крайн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​е тяжелом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти ребенка не удалось", - написал губернатор в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в поселке Борисовка. Кроме двухлетнего мальчика, ранения получили женщина и мужчина.