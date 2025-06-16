Женщина ранена при детонации дрона в белгородском селе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала при детонации украинского дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа дро‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​н сдетонировал на территории частного домовладения. Ранена женщина. Пострадавшую с баротравмой бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

Днем 16 июня Гладков сообщал об ударах ВСУ по четырём населённым пунктам Белгородской области. Пострадали три мирных жителя.