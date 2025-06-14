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В семи селах Белгородской области произошло отключение света из-за атак дронов ВСУ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках украинских дронов в нескольких населенных пунктах.

"Сегодня утром от удара FPV-дрона в селе Борисовка (Волоконовского района - ИФ) повреждена кровля здания социального объекта", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кроме того, прошедшей ночью и утром в результате атак FPV-дронов в селе Ржевка ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​Шебекинского округа поврежден автомобиль, в селе Белянка - частный дом и машина. Также сегодня утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются семь населенных пунктов, отметил Гладков.

Поздно вечером в результате атак БПЛА в поселке Политотдельский Белгородского района был поврежден грузовой автомобиль, в селе Отрадное - два частных дома, надворная постройка и два автомобиля.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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