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Что случилось этой ночью: понедельник, 16 июня

Гибель главы разведки КСИР, ракетные удары Ирана по Израилю, задымление на руднике в Пермском крае

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные ликвидировали главу разведслужбы КСИР Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакика. Иранская сторона подтвердила гибель генералов.

- Более 220 человек погибли в Иране с начала атак Израиля в пятницу, сообщил иранский минздрав. По словам представителя министерства здравоохранения, более 90% жертв были мирными жителями.

- Три человека погибли, почти 50 получили ранения в Израиле в результате последних ракетных обстрелов со стороны Ирана, сообщили местные СМИ. 48 раненым была оказана медицинская помощь в трех районах в центральной части Израиля.

- На Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае произошло задымление околоствольного двора. В шахте находятся 105 горняков, к 07:00 по Москве половину шахтеров подняли на поверхность.

- На лечении в больницах находятся шесть пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане, один из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Два человека погибли.

- Авиакомпания Air Arabia с 16 июня начнет вывозить российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за отмены рейсов, сообщили в АТОР. По состоянию на утро воскресенья в отелях ОАЭ ожидали вылета около 2 тыс. туристов из РФ.

- Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом - он покорил высоту 6,28 м.

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