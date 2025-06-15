Air Arabia в понедельник может возобновить рейсы в РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Arabia с 16 июня может возобновить рейсы из ОАЭ в РФ, приостановленные ранее из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщила Росавиация.

"Первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть выполнены в понедельник, 16 июня. На рейсах из ОАЭ планируется перевезти в первую очередь туристов, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни", - отметили в ведомстве.

Н‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​а воскресенье российские и арабские авиакомпании планировали выполнить всего 30 рейсов между Россией и ОАЭ, сообщала ранее Росавиация. Среди них - "Азимут", "Аэрофлот", "Победа", S7, "ЮТэйр", Emirates, Etihad Airways, Flydubai.

Из-за закрытия воздушного пространства Ирана перевозчики продолжают летать по измененным маршрутам - они стали длиннее, так как проходят через другие государства, в ряде случаев с посадкой для дозаправки.