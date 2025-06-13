АТОР рассказала об отмененных рейсах из-за обострения на Ближнем Востоке

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке привело к отмене части рейсов в страны региона и изменению маршрутов, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По решению Росавиации, предварительно до 26 июня российские авиакомпании не могут летать в Израиль и Иран и выполнять полеты в воздушном пространстве этих стран, а также Иордании и Ирака - по решению местных авиационных властей", - говорится в сообщении.

В результате авиакомпания Red Wings сообщила об отмене рейсов в Израиль до 10 утра 14 июня. "Аэрофлот" отменил рейсы в Тегеран. В Ирак и Иорданию полеты выполняют Iraqi Airways и Royal Jordanian. На данный момент рейс RJ177 из Аммана в московский аэропорт Домодедово за 13 июня значится на табло как задержанный, но не отмененный. Рейс IA 242 IIraqy Airways из Внуково в Багдад за 14 июня на табло Внуково тоже пока не значится в числе отмененных.

"Изменения в расписании затронули и рейсы в другие страны Ближнего Востока. Так, рейс Gulf Air GF14 из Бахрейна в Домодедово совершил посадку в Ларнаке. Но в расписании столичного аэропорта он не отменен. Рейсы Qatar Airways QR339 из Дохи в Шереметьево следует по измененному маршруту и также готовится войти в воздушное пространство Кипра. Рейс Emirates EK133 из Дубая в Домодедово следует измененным маршрутом через воздушное пространство Пакистана. Вечерний рейс в Санкт-Петербург пока тоже запланирован к выполнению", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, авиакомпания FlyDubai отменила все рейсы в Россию на 13 июня. С вероятностью 80% полеты не будут выполняться и завтра. Air Arabia не выполнит сегодня рейсы в Москву, Екатеринбург и Самару из Шарджи. Ночной рейс Etihad Airways из Шереметьево в Абу-Даби EY 844 был перенаправлен в Баку, но дневной EY 842 в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ылетел по расписанию. Рейсы Jazzera Airways из Медины в Казань и Махачкалу следуют по маршруту.

Рейсы "Аэрофлота" в Дубай, Абу-Даби, Доху полетят в обход Ирана, над Пакистаном. Узкофюзеляжные самолеты будут садиться на дозаправку в Самаре, что увеличит время в пути на 1-2 часа и повлечет соответствующие задержки обратных вылетов. Прямые рейсы Москва-Мале также полетят по измененному маршруту. Отменены рейсы SU520/521 между Москвой и Дубаем за 13 июня. Задержан рейс S7 5788 из Дубая (Аль-Мактум) в Новосибирск. Рейс A4-5088 "Азимута" из Сочи в Дубай за 14 число пока планируется по расписанию.

"Таким образом, каждый перевозчик принимает решения исходя из своих возможностей. В частности, дальности полетов имеющегося для выполнения рейсов в Россию флота. В 80% случае авиакомпании пока справляются и организуют альтернативные маршруты, хотя они и влекут изменения в расписании", - отмечают в АТОР.

По данным ассоциации, туроператоры продлевают застрявшим за рубежом из-за отмен рейсов туристам проживание в отелях.

В объединении подчеркивают, что сложившая ситуация не влияет на выполнение полетов в Турцию и Египет, два наиболее популярных у россиян зарубежных направлений отдыха летом.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

В ночь на пятницу Израиль нанес удары по ряду ядерных объектов Ирана. Сообщается, что Израилю удалось ликвидировать многих высокопоставленных командующих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также группу ведущих физиков-ядерщиков. Удары продолжаются днем в пятницу.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что "операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется" для устранения угрозы со стороны Ирана.

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран даст "законный и сильный ответ" на "безрассудный поступок" Израиля.