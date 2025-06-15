В АТОР подтвердили, что Air Arabia в понедельник начнет вывозить туристов из ОАЭ в РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Arabia с понедельника начнет вывозить российских туристов, застрявших в ОАЭ из-за отмены рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию. По имеющимся у туроператоров данным, туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные), а в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Это вывозные рейсы для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, по состоянию на утро воскресенья в отелях ОАЭ вылета в Россию ждали около 2 тыс. организованных туристов из РФ.

Как сообщила Росавиация в воскресенье, Air Ar‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​abia работает над тем, чтобы на предстоящей неделе вернуться к перевозкам пассажиров из ОАЭ в Россию.

"Первые рейсы на этом направлении после приостановки могут быть выполнены в понедельник, 16 июня. На рейсах из ОАЭ планируется перевезти в первую очередь туристов, чей перелет должен был состояться в предыдущие дни", - сообщило ведомство.

Как сообщалось, из-за обострения ближневосточного конфликта и закрытия воздушного сообщения над Ираном авиакомпании Air Arabia и Flydubai отменили рейсы по многим направлениям, в том числе в Россию. При этом другие авиакомпании стали облетать воздушное пространство Ирана, что увеличило время в пути. Авиакомпания Flydubai в воскресенье стала возвращать часть полетной программы в РФ.