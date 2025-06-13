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Компаниям РФ запретили до 26 июня полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Росавиация выпустила указания в адрес российских авиакомпаний, ограничивающие полеты на Ближний Восток.

"Росавиация выпустила указания (NOTAM) в адрес российских эксплуатантов воздушных судов: Не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; Не выполнять полеты в воздушном ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана", - сказали в ведомстве.

NOTAM доведен до эксплуатантов, действует до особого распоряжения - предварительно до 02:59 по московскому времени 26 июня.

Как подчеркнули в Росавиации, "решение принято для обеспечения безопасности полетов - это приоритет".

Росавиация Иран Ирак Иордания Израиль
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