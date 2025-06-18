Wattpad заблокировали в России за нарушение законодательства

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) ограничил на территории РФ доступ к платформе Wattpad, онлайн-сообществу для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать рассказы и фанфики, за систематическое нарушение законодательств, говорится в сообщении ведомства.

"Доступ к сайту Wattpad ограничен с 18 июня 2025 года. Работа Wattpad на территории России может быть возобновлена, если платформа удалит всю запрещенную информацию и приведет свой контент в соответствие с требованиями российского законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

По данным РКН, "речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что является нарушением федерального закона №149-ФЗ".

"На момент блокировки с Wattpad не было удалено 130 страниц с подобной информацией, несмотря на неоднократные требования Роскомнадзора", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "владельца Wattpad уже трижды штрафовали за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ, а общая сумма штрафов составила 5,3 млн рублей, однако они до сих пор не уплачены".

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "международного движения ЛГБТ" и его запрете в РФ.

Wattpad - основанная в 2006 году онлайн-платформа для писателей и читателей, на которой пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы на более чем 25 языках. Зарегистрированные пользователи, число которых в 2023 году составляло почти 100 млн, имеют доступ более чем к 10 млн книг, а также возможность публиковать свои сочинения и общаться с другими пользователями.