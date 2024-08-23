На ЕГЭ-2025 по русскому языку нельзя будет ссылаться на комиксы и компьютерные игры

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - На Едином госэкзамене (ЕГЭ) по русскому языку может исчезнуть возможность ссылаться в сочинении на комиксы, графические романы и компьютерные игры, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"В формулировке задания 27 (развёрнутый ответ) указана проблема и требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра", - сообщили в ведомстве в пятницу.

Ранее такой же запрет был опубликован в проектах Основного госэкзамена 2025 года по русскому языку.

Кроме того, планируется увеличить с 69 до 99 слов порог, при котором экзаменационное сочинение не проверяется.

"В 2025 году изменения не затронут только ЕГЭ по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию", - отметили в пресс-службе.

Соответствующие проекты документов, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2025 году, опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), уточнили в пресс-службе.

Как сообщали в пресс-службе Рособрнадзора, аргументы для сочинения-рассуждения в ЕГЭ по русскому языку в 2024 году можно было приводить на основании любого жизненного опыта, в том числе по произведениям кинематографа, аниме и комиксов, а также компьютерных игр.