Каменщик подал апелляцию на решение суда передать "Домодедово" Росимуществу

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Бизнесмен Дмитрий Каменщик, до последнего времени контролировавший аэропорт "Домодедово", подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области, по решению которого активы аэропорта были переданы Росимуществу.

Жалоба подана в пятницу, говорится на сайте судебной картотеки. Подробные материалы не опубликованы (дело рассматривается в закрытом режиме).

Как сообщалось, 17 июня суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово". Решение подлежало немедленному исполнению. Изменения в ЕГРЮЛ о переходе ООО "ДМЕ Холдинг" и других компаний группы "Домодедово" в собственность Росимущества внесены 19 июня.

В иске Генпрокуратуры утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.