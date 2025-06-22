Поиск

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ, стал гендиректором ООО "Домодедово Эрфилд", под управлением которого оказались операционные компании аэропорта "Домодедово" после его передачи в собственность Росимущества.

ЭкономикаРосимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"Росимущество стало владельцем операционных компаний аэропорта "Домодедово"Читать подробнее

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 20 июня.

До этого ООО "Домодедово Эрфилд" в числе других операционных компаний аэропорта находилось под управлением МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", учрежденного DME Limited Дмитрия Каменщика. Однако с 20 июня "Домодедово Эрфилд" сама стала управляющей для ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово коммершл сервисиз", ООО "Домодедово фьюэл сервисез" и ряда других структур, участвующих в управлении аэропортом. Среди них также ООО "ДМЕ Холдинг", через которое Каменщик до недавнего времени контролировал операционные компании.

Иванов в Минэкономразвития курировал тематику, связанную с запуском нового инвестиционного цикла, отвечал за программу повышения производительности труда в экономике. Пост первого замминистра он покинул в феврале 2022 года. До этого с 2012 года был заместителем министра финансов РФ.

С декабря 2023 года по конец 2024-го Иванов, согласно открытым данным, успел поработать гендиректором ООО "Внуково-управление активами", входящего в периметр аэропорта "Внуково". А 20 июня этого года, то есть практически одновременно с назначением в "Домодедово эрфилд", он возглавил ООО "Международная контейнерная логистика" - совместное предприятие ООО "Росатом Логистика" (структура госкорпорации "Росатом", 51%) и арабского портового оператора DP World (49%), созданное в конце 2023 года с целью развития контейнерных перевозок через Северный морской путь (СМП).

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения о переходе ООО "ДМЕ Холдинг" и других компаний группы "Домодедово" в собственность Росимущества.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 заявил, что решение суда по "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации. "Простите за моветон - возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией", - сказал Путин.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.

Андрей Иванов Домодедово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 21 июня

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

Прощание с Валентиной Талызиной пройдет 24 июня в Театре Моссовета

ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

ПМЭФ-2025

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума
ПМЭФ-2025

Хабаровский край будет использовать цифровые решения "Интерфакса" в борьбе с мошенничеством, коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Хабаровский край будет использовать цифровые решения "Интерфакса" в борьбе с мошенничеством, коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок
ПМЭФ-2025

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ
ПМЭФ-2025

Глава Минцифры РФ не поддержал идею распределения IT-специалистов

Путин проведет переговоры с лидером Мали

Умершие знаменитости

Умерла актриса Валентина Талызина

Умерла актриса Валентина Талызина
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана298 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6592 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе427 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });