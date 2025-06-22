УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ, стал гендиректором ООО "Домодедово Эрфилд", под управлением которого оказались операционные компании аэропорта "Домодедово" после его передачи в собственность Росимущества.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 20 июня.

До этого ООО "Домодедово Эрфилд" в числе других операционных компаний аэропорта находилось под управлением МКООО "Эрпорт менеджмент компани лимитед", учрежденного DME Limited Дмитрия Каменщика. Однако с 20 июня "Домодедово Эрфилд" сама стала управляющей для ООО "Домодедово пэссенджер терминал", ООО "Домодедово коммершл сервисиз", ООО "Домодедово фьюэл сервисез" и ряда других структур, участвующих в управлении аэропортом. Среди них также ООО "ДМЕ Холдинг", через которое Каменщик до недавнего времени контролировал операционные компании.

Иванов в Минэкономразвития курировал тематику, связанную с запуском нового инвестиционного цикла, отвечал за программу повышения производительности труда в экономике. Пост первого замминистра он покинул в феврале 2022 года. До этого с 2012 года был заместителем министра финансов РФ.

С декабря 2023 года по конец 2024-го Иванов, согласно открытым данным, успел поработать гендиректором ООО "Внуково-управление активами", входящего в периметр аэропорта "Внуково". А 20 июня этого года, то есть практически одновременно с назначением в "Домодедово эрфилд", он возглавил ООО "Международная контейнерная логистика" - совместное предприятие ООО "Росатом Логистика" (структура госкорпорации "Росатом", 51%) и арабского портового оператора DP World (49%), созданное в конце 2023 года с целью развития контейнерных перевозок через Северный морской путь (СМП).

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу. 19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения о переходе ООО "ДМЕ Холдинг" и других компаний группы "Домодедово" в собственность Росимущества.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 заявил, что решение суда по "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации. "Простите за моветон - возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией", - сказал Путин.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.