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Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации

Путин заявил, что решение о передаче "Домодедово" не имеет отношения к национализации или деприватизации
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Решение суда о передаче московского аэропорта "Домодедово" государству не имеет отношения к национализации или деприватизации, спор вокруг этого актива ведется много лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Простите за моветон - возня вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда. И это ничего не имеет общего с национализацией", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025.

Национализация - это процесс, "который прописан в законе, мы этот закон, эти нормы не применяем", добавил он.

"Я уже это говорил на встрече с бизнесом - речь о чем? О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости: за один рубль было приватизировано то, что стоит миллионы, все это понятно. И с точки зрения социальной справедливости это были не лучшие решения, - заявил Путин. - Но еще худшим решением будет это все сейчас начать забирать. Поэтому, на мой взгляд, нужно в конце концов выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода раз и навсегда. Поэтому то, что вы сказали (по поводу "Домодедово" - ИФ), к деприватизации не имеет никакого отношения".

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, которая требовала взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово". Их до соответствующего решения контролировал бизнесмен Дмитрий Каменщик. Изменения в ЕГРЮЛ о переходе ООО "ДМЕ Холдинг" и других компаний группы "Домодедово" в собственность Росимущества внесены 19 июня.

В иске Генпрокуратуры утверждалось, что бенефициары аэропорта (к ним помимо Каменщика надзорный орган причисляет Валерия Когана), будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air. По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.

Владимир Путин Домодедово
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