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"Домодедово" с июля поднимет на 7% часть тарифов для российских авиакомпаний

"Домодедово" с июля поднимет на 7% часть тарифов для российских авиакомпаний
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово с 1 июля планирует повысить часть тарифов на обслуживание российских авиакомпаний, размер индексации составит в среднем 7%.

Согласно материалам аэропорта, тариф на обеспечение транспортной безопасности вырастет с 410 до 440 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (+7,3%). Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях поднимется с 440 до 470 руб. (+6,8%), на международных - с 490 по 525 руб. (+7,1%) за одного взрослого человека.

Ранее соответствующие тарифы корректировались в марте этого года, причем сборы за обслуживание пассажиров были снижены на 25%. Другие тарифы были повышены, в том числе за предоставление аэровокзала на внутренних линиях - на 37%, на международных - на 29%.

Крупнейшие базовые перевозчики Домодедово - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.

Как сообщалось, 17 июня Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". До этого аэропорт, согласно его финансовой отчетности, контролировал предприниматель Дмитрий Каменщик.

19 июня в ЕГРЮЛ были внесены изменения о переходе ООО "ДМЕ Холдинг" и других компаний группы "Домодедово" в собственность Росимущества. С 20 июня управляющей компанией для всех структур, участвующих в управлении аэропортом, стало ООО "Домодедово Эрфилд". Эту компанию возглавил Андрей Иванов, в прошлом занимавший посты замглавы Минфина и первого замминистра экономического развития РФ.

Домодедово Дмитрий Каменщик
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