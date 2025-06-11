Поиск

Мединский сообщил о планах учить школьников истории с помощью картинок

На обложке учебника для 11-х классов изобразят стыковку комических кораблей СССР и США и матч сборных СССР и НХЛ в Канаде

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Процесс обучения на уроках истории будет визуализирован, каждый урок будет разбит на слайды и картинки для облегчения восприятия материала учеником, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Сейчас мы занимаемся еще одним проектом с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, министром просвещения РФ - ИФ). Мы к каждому уроку (истории) будем готовить набор слайдов, поскольку школьник часто воспринимает картинки. Мы каждый урок разобьем на слайды, картинки, и, опираясь на это, на электронной доске, учителю будет легче вести урок. То есть визуализируем процесс обучения", - сказал Мединский на III Международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани в среду.

В РоссииГлава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народовГлава КЧР заявил, что в учебнике истории доработают часть о депортации народовЧитать подробнее

По его словам, во всех учебниках истории появились рубрики "Рекомендуем посетить". "Не только Эрмитаж, Исторический музей, но и краевые муниципальные музеи", - уточнил помощник президента.

Он также сообщил об обновлении обложек учебников по истории для 11-х классов.

"Работа над учебниками не останавливается, например, вы видите учебник 11-го класса сейчас, там на обложке по традиции фреска со здания ООН. Но в новом учебнике, который будет готовиться осенью этого года, мы решили поменять обложку. (...) Это учебник истории второй половины ХХ века, мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами. Как должна строиться конкуренция и сотрудничество", - сказал он.

В частности, как отметил Мединский, в качестве образца сотрудничества на обложке будут использованы кадры знаменитой стыковки космических кораблей СССР и США, а в качестве образца соперничества систем - хоккейный матч сборной СССР и сборной НХЛ в Канаде.

Владимир Мединский Минпросвещения РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экс-глава ФБК Леонид Волков заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

Кремль не ждет стабилизации мировых рынков после снижения потолка цен на нефть из РФ

ЦИК решил отложить выборы в некоторых муниципальных образований Курской области

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Турбизнесу посоветовали не ждать роста перевозок самолетами и поездами в ближайшие годы

Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу обществу нелегалов

Колокольцев предложил депортировать не приносящих пользу обществу нелегалов

ФАС разрешила компании "Гермес" приобрести 65% юрлиц гипермаркетов OBI

Мединский заявил, что Россия нацелена на мир на Украине

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

Минпромторг предложил при поставках в ритейл фиксировать вилку цен на овощи борщевого набора

Рябков заявил, что атаки ВСУ на аэродромы не нанесли ощутимого ущерба ядерному потенциалу РФ

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи

Ростовская область ввела режим ЧС в 10 районах из-за засухи
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6537 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });