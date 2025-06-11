Мединский сообщил о планах учить школьников истории с помощью картинок

На обложке учебника для 11-х классов изобразят стыковку комических кораблей СССР и США и матч сборных СССР и НХЛ в Канаде

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Процесс обучения на уроках истории будет визуализирован, каждый урок будет разбит на слайды и картинки для облегчения восприятия материала учеником, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

"Сейчас мы занимаемся еще одним проектом с Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, министром просвещения РФ - ИФ). Мы к каждому уроку (истории) будем готовить набор слайдов, поскольку школьник часто воспринимает картинки. Мы каждый урок разобьем на слайды, картинки, и, опираясь на это, на электронной доске, учителю будет легче вести урок. То есть визуализируем процесс обучения", - сказал Мединский на III Международном форуме министров образования "Формируя будущее" в Казани в среду.

По его словам, во всех учебниках истории появились рубрики "Рекомендуем посетить". "Не только Эрмитаж, Исторический музей, но и краевые муниципальные музеи", - уточнил помощник президента.

Он также сообщил об обновлении обложек учебников по истории для 11-х классов.

"Работа над учебниками не останавливается, например, вы видите учебник 11-го класса сейчас, там на обложке по традиции фреска со здания ООН. Но в новом учебнике, который будет готовиться осенью этого года, мы решили поменять обложку. (...) Это учебник истории второй половины ХХ века, мы хотим показать наш подход, образец к сотрудничеству разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами. Как должна строиться конкуренция и сотрудничество", - сказал он.

В частности, как отметил Мединский, в качестве образца сотрудничества на обложке будут использованы кадры знаменитой стыковки космических кораблей СССР и США, а в качестве образца соперничества систем - хоккейный матч сборной СССР и сборной НХЛ в Канаде.