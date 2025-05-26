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Обществознание с 2026 года будет преподаваться для 9-11-х классов

Обществознание с 2026 года будет преподаваться для 9-11-х классов
Фото: РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Обществознание в российских школах с 1 сентября 2026 года будет изучаться с девятого класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории России, сообщил в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Параллельно начата разработка государственных учебников, и у нас завершена работа над государственными едиными учебниками по истории для 5-9-х классов, а также для учебников обществознания с 9-го по 11-й класс. И действительно, как мы говорили и как обсуждали, со следующего года обществознание будет изучаться с 9-го класса, а оставшееся время будет отведено на изучение истории нашей страны", - сказал Кравцов журналистам на брифинге в правительстве РФ.

По его словам, идет работа над государственными учебниками и по другим предметам, в частности по русскому языку, литературе.

"Мы достигли договоренности с Российской академией наук и уже начата подготовка единых государственных учебников по естественно-научным предметам: физики, химии, биологии. Фактически это будет единый коллектив, который синхронизирует изучение предметов физики с математикой, химией, биологией. Такое комплексное представление о естественных науках очень важно для будущих школьников", - отметил министр.

Он добавил, что начата разработка предметов и учебников для углубленного уровня изучения по естественно-научным предметам совместно с Московским физико-техническим институтом.

"Таким образом, в течение трех лет будут подготовлены единые государственные учебники по всем предметам. Также параллельно будет организована система подготовки и переподготовки учителей", - пояснил Кравцов.

Как сообщил глава Минпросвещения, в 2024 году утверждено четыре словаря по русскому языку, осталось утвердить еще восемь. "В следующем году мы это сделаем", - подчеркнул он.

В феврале текущего года сообщалось, что обществознание останется в программах 8-х классов до 1 сентября 2026, соответствующий приказ Минпросвещения был опубликован на портале правовой информации.

Согласно прошлогоднему приказу ведомства, обществознание должно было исчезнуть в 6-8-х классах школ с 1 сентября 2025 года. Теперь ведомство оставляет обществознание на 2025-й учебный год в программах 8-9-х классов до 1 сентября 2026 года. При этом в 6-7-х классах предмет будет удален из школьной программы с 1 сентября 2025 года, как и определено приказом прошлого года.

Также документ предлагает оставить часы для изучения истории без изменений в 8-9-х классах с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2026 года. Затем часы будут увеличены: в 8-м классе для изучения всеобщей истории будет отводиться 34 часа, для истории России - 68 часов; в 9-м классе - 23 часа для всеобщей истории и 45 часов для истории России. Таким образом, при 34 учебных неделях в 8-м классе предмет будут изучать 3 часа в неделю, в 9-м классе 2 часа в неделю.

Согласно приказу Минпросвещения РФ прошлого года, общее число часов, рекомендованных для изучения истории, было увеличено с 340 до 476 с 1 сентября 2025 года. Дополнительные часы были добавлены за счет сокращения преподавания обществознания.

Минпросвещения Сергей Кравцов
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