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Песков заявил, что Вашингтон не информировал Москву о планах ударов по Ирану

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - США не информировали в деталях Россию о планах ударов по Ирану, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь никакого детального информирования не было", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, "тема Ирана неоднократно обсуждалась президентами в ходе их последних разговоров, со стороны России озвучивались определенные предложения, но непосредственно детального информирования об этом не было".

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия.


Дмитрий Песков Иран США
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