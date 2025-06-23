Путин заявил, что агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований

Тегеран Фото: Getty Images

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет никаких оправданий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий", - сказал Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Путин отметил, что Аракчи совершает визит в Россию "в сложный период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг" Ирана.

"Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИД от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности ООН", - сказал Путин.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. Обмен ударами продолжается.







