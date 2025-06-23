Путин встретится с главой МИД Ирана в понедельник

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет прибывшего накануне в Москву главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, будет", - заявил он журналистам на "полях" XI международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Аракчи прибыл в Москву "для проведения ряда переговоров".

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия.

Аракчи после ударов заявил, что Израиль и США лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме.



