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Путин встретится с главой МИД Ирана в понедельник

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет прибывшего накануне в Москву главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Да, будет", - заявил он журналистам на "полях" XI международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения", отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне вечером официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Аракчи прибыл в Москву "для проведения ряда переговоров".

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия.

Аракчи после ударов заявил, что Израиль и США лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме.


Владимир Путин Иран Юрий Ушаков Аббас Аракчи
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