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Путин назвал беспардонной ложью заявления о планах РФ вторгнуться в Европу

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал "беспардонной ложью" заявления представителей НАТО о планах России вторгнуться в европейские страны.

"Мы знаем, что на саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы по дальнейшему наращиванию возможностей альянса. Для ее реализации будут увеличены военные бюджеты стран НАТО. Между тем, участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений", - сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в понедельник.

По его словам, "обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России, о каком-то нашем возможном вторжении в Европу".

"Сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год", - подчеркнул глава государства.

"Однако и здесь мы вновь сталкиваемся с привычной и беспардонной ложью", - добавил Путин.

Владимир Путин НАТО Европа
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