Министр обороны Финляндии не увидел непосредственной военной угрозы со стороны РФ

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил об отсутствии непосредственной угрозы стране со стороны России, несмотря на то, что та наращивает военное присутствие в регионе Балтийского моря.

"Я не вижу никакой непосредственной угрозы для Финляндии. Но Россия укрепляет свой собственный военный потенциал и является агрессивным и опасным соседом для всей Европы... Люди могут быть совершенно спокойны, даже несмотря на то, что Россия идет на эти перестановки и является немного более опасным соседом", - сказал он в субботу в интервью финским СМИ.

Хаккянен отметил, что активность РФ в Балтийском море явно возросла. "У России всегда было и есть военное присутствие, это не ново. Но новой особенностью этого является то, что Россия защищает танкеры, принадлежащие ее теневому флоту, в узком проходе Финского залива. Было военное сопровождение и присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая ситуация", - заявил министр.

Военно-морской флот также заметил рост военного трафика в Финском заливе.

"Кроме того, Россия наращивает военную концентрацию вблизи восточной границы нашей страны", - сказал он.

Тем не менее, по словам Хаккянена, в Финляндии "хорошая ситуация с безопасностью". "Кроме того, у нас тесные контакты с союзниками по НАТО и администрацией Трампа", - заявил глава военного ведомства.

Он отметил, что президента США Дональда Трампа спрашивали по поводу наращивания вооруженных сил России близ границ Финляндии и Норвегии, но он не выразил беспокойства. "Трамп был убежден, что Финляндия и Норвегия безопасны", - сказал Хаккянен.