В Кремле слышали заявление Белграда о мерах в связи с информацией о попадании оружия из Сербии на Украину

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на поступающие из Белграда заявления о принимаемых мерах в связи с информацией о попадании оружия из Сербии на Украину.

"Сегодня мы слышали заявления, что определенные меры в плане лицензирования экспорта и так далее оперативно принимаются. Будем надеяться, что это никак не повлияет на наши добрые отношения", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля назвал "достаточно тревожной информацию" от СВР России о том, что оружие из Сербии обходными путями поступает ВСУ. "Это достаточно тревожная информация. Сербия - очень близкая нам страна", - отметил он.

Песков также сообщил, что эта тема уже "поднималась в ходе наших контактов с сербскими друзьями, и определенные разъяснения и гарантии были даны нашими сербскими коллегами".