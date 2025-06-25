Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Непосредственно на месте будет Лавров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посредством видеоконференцсвязи примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии в начале июля, на месте Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Президент будет принимать участие по ВКС, но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в Москве в среду.

По его словам, "это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС (Международный уголовный суд - ИФ)". "Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - сказал Ушаков.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.







