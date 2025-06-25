Поиск

Путин по видеосвязи примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Непосредственно на месте будет Лавров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посредством видеоконференцсвязи примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии в начале июля, на месте Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

"Президент будет принимать участие по ВКС, но на месте в Бразилии будет министр иностранных дел", - сказал Ушаков журналистам на брифинге в Москве в среду.

По его словам, "это связано с определенными сложностями в контексте требований МУС (Международный уголовный суд - ИФ)". "Именно в данном контексте бразильское правительство не могло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этом заседании", - сказал Ушаков.

В 2023 году МУС выдал ордера на арест Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.



БРИКС Владимир Путин Юрий Ушаков Сергей Лавров МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума приняла закон о льготном статусе аграриев в Белгородской, Брянской и Курской областях

Россельхознадзор с 27 июня вводит новый порядок ввоза цветов и бутонов из Армении

Некоторые объекты размещения Анапы не открылись из-за снижения турпотока

Некоторые объекты размещения Анапы не открылись из-за снижения турпотока

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Задержан госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

Песков назвал выполнение стамбульских договоренностей условием для нового раунда переговоров

ФСБ сообщила о нейтрализации в Подмосковье двух граждан РФ, планировавших теракт

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2025 г. пройдет в 24 регионах РФ

Ространснадзор не выявил нарушений при проверке танкерного флота "Совкомфлота"

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2025

ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавской разведки в Москве

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана385 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6607 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });