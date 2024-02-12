Кремль ждет заверений Армении по вопросу о возможном аресте Путина по ордеру МУС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что рассчитывают и настроены на получение определенных заверений со стороны Еревана по вопросу выполнения ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина.

Комментируя по просьбе журналистов высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что не он решает вопрос о возможном аресте президента РФ с санкции МУС в случае его приезда в Армению, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал: "Конечно, здесь очень важно получить определенные заверения от наших армянских партнеров. Этот вопрос еще предстоит решать в рамках двустороннего диалога, на что мы и настроены".

На уточняющий вопрос, как будет развиваться ситуация в связи с присоединением Армении к Римскому статуту – о признании юрисдикции МУС – и может ли после этого российский президент посещать Армению, представитель Кремля ответил: "Мы уже говорили, что, безусловно, новая реальность, связанная с присоединением Армении к этому международному статуту, не может не иметь негативного влияния на наши двусторонние отношения".

Накануне Пашинян заявил, что в его стране только судебные органы могут принимать те или иные решения юридического характера, отметив, что не премьер-министр решает, кого арестовать, а кого – нет.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордеры на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Решение принято в рамках рассмотрения дела о "незаконной депортации людей из занимаемых Россией частей Украины", нанесшей ущерб украинским детям. В МИД РФ тогда заявили, что решения Гаагского международного суда не имеют юридической силы для России.