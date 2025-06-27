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В Эстонии заявили, что готовы принимать самолеты НАТО с ядерным оружием на борту

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Великобритания закупит у США эскадрильи истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие, Таллин готов принимать такие самолеты союзников по НАТО у себя, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Истребители F-35 уже бывали в Эстонии, и в ближайшее время они снова будут охранять воздушное пространство страны. Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников", - сказал Певкур в пятницу изданию Rus.Postimees.

Великобритания приобретет у США 12 истребителей F-35A, которые могут быть оснащены как обычным вооружением, так и тактическими ядерными бомбами американского производства, сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Покупка этих самолетов позволит Великобритании впервые с конца 1990-х годов снова получить возможность наносить ядерные удары с воздуха, отмечает Rus.Postimees.

Великобритания НАТО США Эстония
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