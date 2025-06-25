Британия закупит у США 12 истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Британия приобретет у США не менее 12 истребителей-бомбардировщиков F-35A, которые могут, в том числе нести ядерное оружие, сообщает в среду Sky News.

"Великобритания закупит по меньшей мере 12 малозаметных самолетов F-35, которые могут нести ядерные боеголовки, что станет самым значительным усилением британского ядерного потенциала с 1990-х годов", - приводит телеканал заявление британского правительства.

Власти не уточнили, когда получат самолеты, и по какой стоимости.

Самолеты F-35А будут базироваться на авиабазе Королевских ВВС "Мархэм" в графстве Норфолк на востоке Британии.

Sky News напоминает, что британские ВВС и ВМС уже используют самолеты F-35B, которые могут взлетать с двух британских авианосцев, но эти самолеты не оснащены для использования ядерного оружия.