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Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге

Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить законность задержаний в Екатеринбурге
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру после обращения к ней омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой в связи с задержаниями в Екатеринбурге.

"В мой адрес обратилась уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня", - написала Москалькова в Telegram.

В связи с этим Москалькова направила в российскую Генпрокуратуру ходатайство "о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу".

Омбудсмен отметила, что держит ситуацию на контроле и находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, "которая, в свою очередь, тесно контактирует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге".

28 июля Следственный комитет сообщил о задержании в Екатеринбурге нескольких подозреваемых по делу о заказных убийствах и покушениях в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. 30 июля в СК сообщили, что трое задержанных арестованы, еще троим продлен срок задержания, еще двое умерли, дело передано в центральный аппарат комитета.

"В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны шесть граждан РФ. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Сафарову Мазахиру Мохбалы оглы, Сафарову Акифу Мохбалы оглы и Сафарову Аязу Мохбалы оглы. В отношении Гянджиева Ахлимана Сатдара оглы, Лалаева Шахина Мамедали оглы и Сафарова Бакира Мехди оглы срок задержания судом продлен", - сообщала представитель СК Светлана Петренко.

Азербайджан Екатеринбург Татьяна Москалькова Сабина Алиева СКР
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