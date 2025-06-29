Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в РФ после задержаний в Екатеринбурге

Депутаты на заседании Милли Меджлиса Азербайджана в Баку Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Россию из-за инцидента в Екатеринбурге.

Как сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, делегация законодательного органа во главе с первым вице-спикером Али Ахмедовым не примет участие в 23-м заседании Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана и Федерального Собрания РФ, которое состоится в Москве.

Причиной отмены названы незаконные, по мнению Баку, действия правоохранительных органов РФ в отношении представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.

28 июня пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области сообщила, что несколько человек, входивших в состав этнической преступной группы и подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям прежних лет, задержаны в регионе. Дело возбуждено по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму).

29 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал одного из задержанных.