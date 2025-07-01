Очередь на Крымский мост со стороны Тамани выросла до 757 машин

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Тамани ожидают уже 757 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Согласно сообщению, на момент 07:00 (мск - ИФ) в очереди со стороны Тамани находится 757 транспортных средств. "Время ожидания более двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отметили в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что в очереди к пунктам досмотра на мосту со стороны Тамани было 402 автомобиля.