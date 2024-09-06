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Дамбу Беломорканала в Карелии восстановили после размыва

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Подрядчик восстановил размытую в июле перемычку Беломорско-Балтийского канала (ББК) в Сегежском округе Карелии, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт.

"В короткие сроки восстановлена строительная перемычка на плотине Беломорканала. Сегодня в 15:00 возобновится судоходство между шлюзами 10 и 11 с ограничением по осадке 2,5 м", - написал Старовойт в своем телеграм-канале.

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В настоящее время наполнение бьефа продолжается. Судоходство без ограничений планируют возобновить 10 сентября.

Размыв перемычки между 10-м и 11-м шлюзами ББК в Надвоицах произошел 29 июля. Волна разрушила три дома и частично повредила еще пять. Три человека погибли и десять пострадали.

Как уточнили в Минприроды Карелии со ссылкой на ФБУ "Администрация "Беломорканал", на момент аварии уровень воды на плотине не был превышен.

29 июля судоходство на участке ББК, где произошел размыв, было приостановлено до окончания ремонта.

Роман Старовойт ББК Беломорканал Карелия
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