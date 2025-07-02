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Песков отметил, что приостановка поставок оружия Киеву приближает окончание СВО

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Приостановка поставок оружия Украине приближает окончание специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США отложить поставки ряда видов снарядов и ракет.

"Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка вооружений на складах", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.

"В любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание СВО", - отметил он.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США отложили поставки Украине ряда видов вооружений, в том числе перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM.

Дмитрий Песков США Украина
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