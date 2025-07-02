Пентагон продолжает консультировать Трампа о способах продолжать военную поддержку Киева

Об этом заявил замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби заявил, что Пентагон по-прежнему знакомит американского президента Дональда Трампа с вариантами продолжения военной помощи Украине, передает в среду Axios.

"Колби подчеркнул в заявлении, переданном ряду СМИ, включая Axios, что Пентагон все так же предоставляет президенту обоснованные варианты продолжения военной помощи Украине", - информирует портал.

"В то же время Минобороны методично изучает и адаптирует подход к исполнению этой задачи, и в то же время сохраняет боеготовность вооруженных сил США для оборонных приоритетов американской администрации", - заверил Колби.

Ранее ряд СМИ сообщил, что США приостанавливают поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь, что их собственные запасы вооружений слишком сильно сократились. Телеканал NBC со ссылкой на источники уточнял, что среди вооружений, поставки которых откладываются, десятки ракет-перехватчиков от зенитных ракетных комплексов Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, более 100 ракет класса "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire, более 250 управляемых реактивных снарядов GMLRS, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатомёты.

Politico со ссылкой на источники передавало, что сотрудники Минобороны США с марта этого года предлагали поставить на паузу поставки боеприпасов Украине. Предварительное решение приняли ещё в начале июня.

Однако представитель Белого дома заверил Politico, что, хотя администрация Трампа не готовила новой военной помощи Киеву, той помощи, которая осталась ещё от администрации предыдущего президента Джо Байдена, хватит Украине ещё на несколько месяцев.

По данным CNN, в апреле стоимость объемов военной помощи, поставляемых Украине из стран Европы, впервые превысила аналогичные показатели США - $84,9 млрд против $76,6 млрд.