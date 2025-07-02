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Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине

Politico узнала, что в Пентагоне с марта предлагали приостановить поставки боеприпасов Украине
Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Минобороны США с марта этого года предлагали поставить на паузу поставки боеприпасов Украине, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Пентагон поставил на особый контроль ситуацию с боеприпасами еще в феврале из-за беспокойства, что американские военные используют слишком много средств ПВО против хуситов в Йемене. Впоследствии появились планы перенаправить поток ключевых типов боеприпасов, в том числе от систем ПВО, артиллерии и танков, обратно в США или в Израиль.

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"Пентагон был готов передать соответствующий меморандум министру обороны Питу Хегсету с целью остановить отгрузку Украине некоторых наиболее востребованных боеприпасов из арсеналов США, заявил источник. Однако решение лежало несколько месяцев без дела на столе у главы Минобороны, пока в ведомстве были заняты кадровыми перестановками", - информирует Politico.

По словам собеседников газеты, предварительное решение придержать часть военной помощи, обещанной при администрации предыдущего президента США Джо Байдена, приняли ещё в начале июня. Этот подход продвигал заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби после ревизии военных запасов США. Проверка арсеналов выявила, что запасы артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращаются.

Вместе с тем представитель Белого дома заверил Politico, что, хотя администрация президента США Дональда Трампа не готовила новой военной помощи Киеву, однако той помощи, которая осталась ещё от администрации Байдена, хватит Украине ещё на несколько месяцев.

Ранее ряд СМИ сообщил, что США приостанавливают поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь, что их собственные запасы вооружений слишком сильно сократились. "Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после анализа министерством обороны военной поддержки и содействия нашей страны другим странам по всему миру", - подтвердила информацию заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Телеканал NBC со ссылкой на источники уточнял, что среди вооружений, поставки которых откладываются, десятки ракет-перехватчиков от зенитных ракетных комплексов Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, более 100 ракет класса "воздух-поверхность" AGM-114 Hellfire, более 250 управляемых реактивных снарядов GMLRS, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатомёты.

Йемен Пентагон США Украина Белый дом Patriot Stinger
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