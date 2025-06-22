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Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ в приграничном селе Курской области

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о гибели жителя села при атаке беспилотника ВСУ в приграничном районе.

"Сегодня добровольцам "Барс-Курск" удалось эвакуировать тело погибшего мирного жителя. По предварительной информации, 16 июня украинский дрон нанёс удар по частному дому в деревне (...) Глушковского района. В результате атаки погиб 77-летний мужчина", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Также из населенного пункта добровольцы эвакуировали 69-летнюю местную жительницу. "В ближайшее время разместим ее в одном из наших ПВР, поможем с оформлением всех необходимых мер поддержки", - сообщил Хинштейн.

Руководитель региона призвал жителей воздержаться от поездок в приграничье.

Курская область Александр Хинштейн
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