Володин отметил, что проект о праве белорусов участвовать в выборах в РФ послужит интеграции стран

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в договор между РФ и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, сообщает сайт палаты парламента РФ.

"Инициатива направлена на дальнейшее укрепление интеграции и сотрудничества наших стран в рамках Союзного государства. Важно делать все для развития его потенциала, обеспечивая интересы людей. Вынесем законопроект для обсуждения на ближайший Совет Госдумы. Рассмотрим его в приоритетном порядке", - цитирует в четверг сайт слова Володина.

По его словам, "это важный шаг, который позволит гражданам двух государств активнее участвовать в решении местных вопросов, волнующих их как жителей конкретных районов".

Согласно внесенному президентом РФ на ратификацию протоколу, граждане РФ, постоянно проживающие на территории Республики Белоруссия, смогут получить право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на ее территории. Аналогичное право появится у граждан Белоруссии, постоянно проживающих в России.

Протокол подписан президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Москве 13 марта 2025 года.