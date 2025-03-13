Белоруссия и Россия уравняли электоральные права для своих граждан

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после официальных переговоров в Москве подписали протокол о внесении изменений в двусторонний договор о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, передает "БелТА".

Протоколом закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

Данный документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах, подчеркнуло агентство.