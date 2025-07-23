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Путин подписал протокол о праве граждан России и Белоруссии участвовать в местных выборах

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал протокол о внесении изменений в Договор между Россией и Белоруссией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, сообщает официальный портал правовой информации.

Протокол был подписан в Москве 13 марта 2025 года.

Документ предусматривает, что граждане одной договаривающейся стороны, постоянно проживающие на территории другой договаривающейся стороны, имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления на территории этой договаривающейся стороны.

Владимир Путин Белоруссия
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